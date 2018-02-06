Найдено замедляющее старение вещество

Белки в митохондриях, называемые сиртуинами (SIR), замедляют процесс старения.

К такому выводу пришли индийские ученые.

Ряд сиртуинов, содержащихся в ядре клетки, может регулировать продолжительность жизни у насекомых в зависимости от употребляемой пищи, сообщает bioRxiv.org.

При подавлении активности митохондриального сиртуина SIRT4 у мушек дрозофил срок жизни у них сократился.

Ученые надеются в будущем выяснить, как можно воздействовать на белки, чтобы продлить жизнь особи.

29 января портал iz.ru писал, что американские ученые изучили механизм старения живых организмов посредством эксперимента на голых землекопах. Эксперты установили, что в отличие от людей и других животных у землекопов в течение жизни практически не увеличивается риск смерти, что говорит о том, что механизм старения живых организмов представляет собой генетическую или эпигенетическую программу, а не накопление дефектов в ДНК.