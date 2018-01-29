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Ученые исследовали механизм старения живых организмов

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Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd/dpa
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Американские ученые изучили механизм старения живых организмов посредством эксперимента на голых землекопах. Эксперты установили, что в отличие от людей и других животных у землекопов в течение жизни практически не увеличивается риск смерти. Из этого следует, что механизм старения живых организмов представляет собой генетическую или эпигенетическую программу, а не накопление случайных дефектов в ДНК, сообщается в публикации научного журнала Science.

Согласно исследованию, теории, объясняющие причины старения, делятся на два типа. В первой теории утверждается, что в живых существах действуют механизмы, определяющие срок жизни. В других теориях утверждается, что старение — это следствие накопленных со временем мутаций, сбоев и ухудшение «ремонтных» систем в клетках. В данном случае риск смерти должен увеличиваться с возрастом.

Из закона Гомпертца следует, что каждые восемь лет жизни после 30 лет вероятность гибели удваивается. Проанализировав изменения уровня смертности у нескольких тысяч землекопов разного возраста, биологи пришли к выводу, что данные животные закону Гомпертца не подчиняются. После достижения половой зрелости в шесть месяцев ежедневный риск смерти на протяжении 15–30 лет продолжал оставаться на уровне 0,01%. Самки животного оставались фертильными даже в позднем возрасте, пишет «Лента.ру».

Ученые утверждают, что клетки голых землекопов имеют высокую активность систем, ремонтирующих ДНК, а также шаперонов — белков, поддерживающих правильную структуру у других белков. Именно это дает возможность животным не накапливать генетические дефекты. По мнению специалистов, животные стареют нетипичным образом. Ученые прогнозируют, что в дальнейшем землекопы в возрасте более 20–30 лет не могут поддерживать функции ремонта организма, который в результате быстро изнашивается.

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