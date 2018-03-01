Пять победителей конкурса «Лидер.Мед» назначены главврачами в Москве

Департамент здравоохранения Москвы назначил победителей конкурса «Лидер.Мед» на должности главных врачей столичных детских поликлиник. Об этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, поздравив коллег.

«В середине января встречался с победителями конкурса «Лидер.Мед», которые стали кандидатами для назначения на руководящие должности в московской медицине. Сегодня департамент здравоохранения провел первые назначения», — написал мэр.

Собянин отметил Александра Анатольевича Гурина, возглавившего Вороновскую больницу в «новой Москве», а также четырех победителей конкурса, которые стали главврачами детских поликлиник. Так, Анастасия Рубцова назначена главным врачом в детской городской поликлинике № 99, Юлия Касьянова — в детской городской поликлинике № 11, Виктор Елисов — в детской городской поликлинике № 130, а Ольга Кечина — в детской городской поликлинике № 48, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр выразил надежду, что новый кадровый лифт в системе здравоохранения сделает столичные клиники лучше, а москвичи смогут получать более качественные медицинские услуги.

Проект «Лидер.Мед» состоял из четырех этапов, по результатам которых отобрали 300 специалистов, которых затем включили в кадровый резерв департамента здравоохранения. Основными критериями оценки участников стали их профессиональные компетенции. В конкурсе принимали участие врачи, медсестры с высшим образованием, а также экономисты и юристы, работающие в медицинских организациях, пишет сетевое издание m24.ru.