Прямой эфир

Пять победителей конкурса «Лидер.Мед» назначены главврачами в Москве

0
Фото: Global Look Press/Arno Burgi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент здравоохранения Москвы назначил победителей конкурса «Лидер.Мед» на должности главных врачей столичных детских поликлиник. Об этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, поздравив коллег.

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Продление дачной амнистии, активное долголетие и другие нововведения

«В середине января встречался с победителями конкурса «Лидер.Мед», которые стали кандидатами для назначения на руководящие должности в московской медицине. Сегодня департамент здравоохранения провел первые назначения», — написал мэр.

Собянин отметил Александра Анатольевича Гурина, возглавившего Вороновскую больницу в «новой Москве», а также четырех победителей конкурса, которые стали главврачами детских поликлиник. Так, Анастасия Рубцова назначена главным врачом в детской городской поликлинике № 99, Юлия Касьянова — в детской городской поликлинике № 11, Виктор Елисов — в детской городской поликлинике № 130, а Ольга Кечина — в детской городской поликлинике № 48, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр выразил надежду, что новый кадровый лифт в системе здравоохранения сделает столичные клиники лучше, а москвичи смогут получать более качественные медицинские услуги.

Проект «Лидер.Мед» состоял из четырех этапов, по результатам которых отобрали 300 специалистов, которых затем включили в кадровый резерв департамента здравоохранения. Основными критериями оценки участников стали их профессиональные компетенции. В конкурсе принимали участие врачи, медсестры с высшим образованием, а также экономисты и юристы, работающие в медицинских организациях, пишет сетевое издание m24.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецзначки для беременных пассажирок стали выдавать в московском метро
Власти Москвы запустили электронную площадку жилищного самоуправления

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017