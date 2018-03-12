Голодец спрогнозировала увеличение числа россиян старше 100 лет

Число долгожителей в России увеличится почти в 10 раз к 2026 году. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Ольга Голодец на форуме «Активное долголетие Москвы».

По ее словам, в настоящее время в РФ проживают больше 7 тыс. человек в возрасте старше 100 лет. Раньше численность долгожителей этого возраста измерялась десятками.

«Я надеюсь, что в ближайшей перспективе — мы говорим о перспективе где-то 7–8 лет — численность таких людей увеличится, по нашему прогнозу, нашей оценке, почти на порядок», — приводит слова вице-премьера телеканал «360».

Голодец также отметила, что перед государством стоит задача сделать всё возможное, чтобы граждане РФ старше 100 лет чувствовали себя полноценными членами общества. По итогам 2017 года, средняя продолжительность жизни в России составила 72,7 года, однако есть регионы, где этот показатель не достигает и 70 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что дедушка-долгожитель узнал свой возраст и расстроился.