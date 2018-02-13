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Голодец призвала создать бюджет для экспорта русской культуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Русская культура должна превратиться в «экспортный товар», для чего необходим отдельный бюджет, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Давайте просто поручение напишем. Это должно касаться анимации, кино и, я считаю, должно касаться всех театров. Почему культура вдруг перестала быть экспортным товаром? Она вообще должна быть на первом месте, впереди всех программ», — приводит «Газета.ру» заявление Голодец на совещании по поддержке российской анимации.

Вице-премьер, в частности, назвала ненормальной ситуацию, при которой деятелям культуры приходится стоять с протянутой рукой, когда речь заходит о зарубежных гастролях. По словам Голодец, ситуацию могло бы исправить создание специального бюджета.

В совещании также принимал участие пианист Денис Мацуев, который заявил о необходимости поддержки зарубежных гастролей российских артистов.

Напомним, ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в конкурсную программу очередного XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского включат еще одну специальность — духовые инструменты.

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