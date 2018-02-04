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Дни русской книги открылись в Париже 

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Фото: Global Look Press/Jim Zuckerman
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В Париже в здании мэрии Пятого столичного округа открылись Дни русской книги.

В рамках литературного фестиваля состоялся круглый стол, посвященный последним десятилетиям российской истории. Участниками дискуссии стали французские и российские филологи, историки, журналисты, дипломаты.

Также была представлена книга «Путин», которую написал профессор Фредерик Понс. По словам писателя, в книге он опирался на собственные многолетние исследования современного русского общества.

Кроме того, на фестивале заработает экспозиция в честь столетия окончания Первой мировой войны, а отдельным разделом программы станет «Мастерская перевода» с открытыми уроками русского языка.

Ранее сообщалось, что известный американский писатель Стивен Кинг может посетить Москву в 2019 году. 

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