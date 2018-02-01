Известный американский писатель Стивен Кинг может посетить Москву в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор издательства «АСТ» Павел Гришков.

«Мы ведем переговоры со Стивеном Кингом и Дэном Брауном. Пока есть предварительная доверенность о приезде Стивена Кинга в Москву в 2019 году», — приводит слова Гришкова ТАСС.

Стивен Кинг является автором более 60 книг и более 170 произведений малой формы. В 2003 году он был удостоен одной из высших литературных наград США — медали «За выдающийся вклад в американскую литературу».

Как сообщал портал iz.ru, в конце декабря 2017 года в аэропорту Казани появилась фотовыставка по сюжетам Стивена Кинга.