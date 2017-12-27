Фотовыставка по сюжетам Стивена Кинга появилась в аэропорту Казани, информация об этом размещена на сайте аэропорта.

В аэропорту столицы Республики Татарстан в терминале №1 разместили фотовыставку. На постерах поместили кадры из фильмов, снятых по мотивам книг Стивена Кинга, сообщило ProKazan.ru.

Выставка посвящена 70-летию Стивена Кинга и ее можно будет увидеть до 25 января 2018 года. Кадры, участвующие в выставке, не известные широкому кругу эпизоды со съемок фильмов.