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Коллекцию уникальных рукописей Стивена Кинга уничтожил потоп

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Фото: TASS/ZUMA/Nancy Kaszerman
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Потоп, произошедший в результате прорыва трубы водоканала, уничтожил коллекцию оригинальных рукописей Стивена Кинга в городе Бангор, штат Мэн, США. Об этом пишет Bloody Disgusting.

Редчайшие экземпляры романов писателя хранились в магазине-музее Джеральда Уинтерса.

В коллекции были рукописи и первые издания таких произведений Кинга, как «Кладбище домашних животных», «Максимальное ускорение» и «Глаза дракона».

Владелец книжного магазина более 20 лет собирал уникальные рукописи, передает BFM.RU.

Напомним, в конце декабря 2017 года в аэропорту Казани появилась фотовыставка по сюжетам Стивена Кинга.

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