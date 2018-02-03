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Знаток Александр Друзь написал путеводитель по Петербургу

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Игрок телевикторины «Что? Где? Когда?» Александр Друзь написал путеводитель по Санкт-Петербургу.

«Это письменное изложение тех прогулок, которые мы вместе с друзьями совершаем по городу, когда они приезжают из других городов», — пояснил автор.

По его признанию, он давно занимается «любительским краеведением». В частности, в будущем издании знаток обещает свое «неформальное изложение истории» и собственное мнение об архитектуре и достопримечательностях Северной столицы.

Друзь признался, что это его первая книга. Как ожидается, она увидит свет к началу туристического сезона, сообщает телеканал «78».

Александр Друзь родился в Ленинграде в 1955 году и всю жизнь прожил в этом городе. В «Что? Где? Когда?» начал играть в 1981 году и на конец 2017 года является рекордсменом клуба по числу проведенных игр — 90.

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