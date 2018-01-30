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Воспоминания белогвардейцев и эмигрантские издания оцифруют в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Президентская библиотека в Санкт-Петербурге проведет оцифровку огромного количества текстов — издававшихся в Европе и Китае в 1920-х и 1930-х годах эмигрантских изданий, а также воспоминаний деятелей белогвардейского движения. Материалы передали из фондов Государственного архива Российской Федерации.

«Президентская библиотека оцифрует коллекцию эмигрантских изданий, вышедших в 1920–1930-е годы в Берлине, Париже, Харбине, Тяньцзине, Праге, Константинополе и Гельсингфорсе (Хельсинки)», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение пресс-службы библиотеки.

После оцифровки материалы будут доступны читателям. Их включат в размещенные на портале библиотеки тематические коллекции.

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение о создании Президентской библиотеки имени Ельцина в Санкт-Петербурге в 2007 году. В настоящее время книгохранилище активно оцифровывает архивные материалы и произведения российских писателей, чтобы затем предоставлять их для общего доступа.

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