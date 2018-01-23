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Президентская библиотека оцифрует Седьмую симфонию Шостаковича

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев
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Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича оцифруют. Партитуру, которую использовали для исполнения в блокадном Ленинграде, передал Президентской библиотеке петербургский Дом радио.

Раритет из нотного архива Дома радио представили во вторник на мероприятии, посвященном героической защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 75-летию прорыва и 74-й годовщине снятия блокады.

«Это та самая партитура, которая лежала на первом исполнении симфонии в Куйбышеве и в Ленинграде. Это тот документ, который прошел военные годы», — цитирует ТАСС директора санкт-петербургского государственного Дома радио Юрия Радкевича.

По словам Радкевича, к партитуре, которая бережно хранится в нотном архиве как музейный экспонат, практически нет доступа. Дом радио выделит после копирования партитуры специальное помещение, где все желающие смогут ознакомиться с ее оцифрованным вариантом, передает НСН.

Цифровая копия партитуры Седьмой симфонии Шостаковича пополнит и фонды Президентской библиотеки, где уже хранится звукозапись Ленинградской симфонии.

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