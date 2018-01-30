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Жители Петербурга смогут наблюдать суперлуние и затмение одновременно

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Фото: Global Look Press/Aditya Irawan
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Луна подойдет к Земле максимально близко и будет выглядеть необычайно большой в ночь на 31 января. Кроме того, в этот день практически на одной прямой линии окажутся Солнце, Земля и Луна. Увидеть суперлуние и затмение одновременно при хорошей погоде смогут жители Петербурга, рассказал пресс-секретарь Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

В этот день Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли — 356 тыс. км. Спутник будет казаться особенно большим. Такое явление называют суперлунием. Однако в этот же день полная Луна попадет в тень земного шара, оказавшись на одной прямой между Солнцем и нашей планетой, сообщает телеканал «78».

По словам Сергея Смирнова, лучше всего явление будет видно в районе Сибири. Петербуржцы смогут наблюдать середину затмения в тот момент, когда Солнце еще будет над горизонтом, а Луна только начнет подниматься. После захода в противоположной стороне спутник поднимется, находясь в тени планеты. Цвет диска будет темным с красным оттенком.

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