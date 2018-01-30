Прямой эфир

В небе над Россией появится кровавая суперлуна

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последние два дня января в небе над Россией произойдет сразу три астрономических события: Луна войдет в перигей (ближайшая к Земле точка орбиты. — Ред.), что совпадет с суперлунием и полным затмением нашего спутника.

Видимый диаметр Луны на небе увеличится примерно на 8%, прогнозируют астрономы Московского планетария.

После 17:00 мск 31 января лунный диск начнет медленно выходить из тени нашей планеты, что визуально окрасит его в багровый цвет. Кровавая суперлуна сохранится на небе около часа, постепенно бледнея до привычного серебристо-белого цвета, сообщает «РИА Новости».

Явление можно будет наблюдать на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов.

Суперлуние — приближение полной Луны на ближайшее к Земле расстояние. Полное затмение Луны — полное погружение спутника нашей планеты в тень Земли, что делает Луну невидимой на ночном небе.

Луна входит в перигей ежемесячно, а суперлуния происходят ежегодно. Однако перигей и полная луна совпадают по времени редко. Астрономы говорят о суперлунии, если между этими событиями прошло не более трех суток. 31 января этот промежуток будет минимальным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский планетарий дал астрономический прогноз на январь
У Луны появится орбитальная станция для высадки людей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017