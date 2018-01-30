В небе над Россией появится кровавая суперлуна

В последние два дня января в небе над Россией произойдет сразу три астрономических события: Луна войдет в перигей (ближайшая к Земле точка орбиты. — Ред.), что совпадет с суперлунием и полным затмением нашего спутника.

Видимый диаметр Луны на небе увеличится примерно на 8%, прогнозируют астрономы Московского планетария.

После 17:00 мск 31 января лунный диск начнет медленно выходить из тени нашей планеты, что визуально окрасит его в багровый цвет. Кровавая суперлуна сохранится на небе около часа, постепенно бледнея до привычного серебристо-белого цвета, сообщает «РИА Новости».

Явление можно будет наблюдать на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов.

Суперлуние — приближение полной Луны на ближайшее к Земле расстояние. Полное затмение Луны — полное погружение спутника нашей планеты в тень Земли, что делает Луну невидимой на ночном небе.

Луна входит в перигей ежемесячно, а суперлуния происходят ежегодно. Однако перигей и полная луна совпадают по времени редко. Астрономы говорят о суперлунии, если между этими событиями прошло не более трех суток. 31 января этот промежуток будет минимальным.