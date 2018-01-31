Самое большое простое число издали в Японии в виде книги

В Японии выпущена книга, единственным содержанием которой является недавно открытое наибольшее известное простое число, сообщили СМИ.

Книга была издана японским издательством Nanairosha. На ее страницах напечатано число 2 в степени 77 232 917 минус 1, которое содержит более 23 млн знаков и занимает 791 страницу. Книга «Самое большое простое число 2017 года» за первые четыре дня была распродана тиражом в 1,5 тыс. экземпляров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Xinhua.

Напомним, к простым числам относятся числа, которые больше 1 и могут без остатка делиться только на 1 или на само себя. Новое самое большое простое число, открытое в конце прошлого года инженером Джонатаном Пейсом, отвечает этим необходимым правилам.