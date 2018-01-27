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Ученые воссоздали облик жившей 9 тыс. лет назад девушки

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Ученые из университета Афин смогли воссоздать лицо девушки, жившей в эпоху мезолита примерно 9 тыс. лет назад. Об этом сообщает National Geographic.

На основе компьютерной томографии, с использованием математических алгоритмов и 3D-принтера эксперты смогли воссоздать череп девушки, а затем ее лицо.

В реконструкции облика участвовали патологоанатом, эндокринолог, ортопед, невропатолог и рентгенолог.

В итоге ученые выяснили, что у девушки были массивные подбородок и скулы.

Цвет кожи и глаз были подобраны с учетом общих характеристик людей, живших в этом регионе.

Возраст установили по найденным останкам зубов –– в момент смерти девушке было примерно 18 лет. От чего она умерла установить не удалось. Ученые дали ей имя Авги, что переводится с греческого как «Рассвет».

Это связано с тем, что в результате радиоуглеродного анализа ученые определили, что она жила в конце мезолита — который считается началом цивилизации. Именно в этот период люди начали переходить от собирательства к выращиванию зерновых и скотоводству.

Череп Авги нашли в 1993 году в пещере Теопетра в Центральной Греции.

25 января портал iz.ru сообщал, что швейцарские ученые установили родственную связь между найденной в Базеле мумией и министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

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