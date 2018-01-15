Археологи нашли курган скифского царя в Сибири

Археолог доктор Джино Каспари из Швейцарии обнаружил курган скифского царя в Сибири. Об это сообщает Swiss National Science Foundation.

Отмечается, что захоронение Туннуг-1 идеально сохранилось благодаря вечной мерзлоте и болотистой почве. По данным Archaeological Research in Asia, оно относится к VIII–IX веку до нашей эры. По мнению ученых из Бернского университета, найденный курган является самым крупным из известных скифских курганов. Его диаметр составляет около 140 м.

Известно, что этот курган впервые обнаружили в конце 1970-х годов на берегу реки Уюк, в болотах, но до 2013 года не занимались его изучением, поскольку ученые не могли близко подобраться к нему, сообщает телеканал «360».

Специалисты из Бернского университета, Государственного Эрмитажа и Российской академии наук создали 3D-модель кургана и провели первые раскопки. Во ходе работ археологи нашли куски дерева, использовавшиеся для строительства могилы, черепки из глины и останки человеческих костей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что археологи нашли более 10 тыс. артефактов при раскопках в Москве.