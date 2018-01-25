Ученые установили родство обнаруженной мумии с главой МИД Великобритании

Швейцарские ученые установили, что найденная в захоронении одной из церквей Базеля мумия, принадлежит прародительнице министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает телеканал BBC.

Останки женщины, захороненной прямо напротив алтаря, были обнаружены в 1975 году во время реставрации церкви.

В ее теле ученые нашли следы ртути, которой в XV–XIX веках лечили сифилис. Именно содержание ртути позволило сохраниться органическим тканям умершей.

Личность мумии установили в 2017 году. Выяснилось, что тело принадлежит Анне Катарине Бишофф, родившийся в 1719 году и умершей в 1787 году. Семья Бишофф была широко известна в Базеле.

Сравнение ДНК мумии с ныне живущими потомками семьи Бишофф показало, что с вероятностью 99,8% потомок Бишоффов и обнаруженная мумия являются родственниками по материнской линии.

Эксперты в области генеалогии выяснили, что потомок умершей вышла замуж за Стэнли Фреда Уильямса, чья дочь стала женой Османа Уилфреда Джонсона Кемалем. Сын этой пары является отцом нынешнего главы британского МИДа.

Сам Борис Джонсон еще не прокомментировал неожиданное обнаружение родственницы.

24 января портал iz.ru сообщил, что в квартире пенсионерки в Москве обнаружили мумии двух человек, умерших не менее девяти лет назад.