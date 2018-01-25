Прямой эфир

Ученые установили родство обнаруженной мумии с главой МИД Великобритании

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейцарские ученые установили, что найденная в захоронении одной из церквей Базеля мумия, принадлежит прародительнице министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает телеканал BBC.

Останки женщины, захороненной прямо напротив алтаря, были обнаружены в 1975 году во время реставрации церкви.

В ее теле ученые нашли следы ртути, которой в XV–XIX веках лечили сифилис. Именно содержание ртути позволило сохраниться органическим тканям умершей.

Личность мумии установили в 2017 году. Выяснилось, что тело принадлежит Анне Катарине Бишофф, родившийся в 1719 году и умершей в 1787 году. Семья Бишофф была широко известна в Базеле.

Сравнение ДНК мумии с ныне живущими потомками семьи Бишофф показало, что с вероятностью 99,8% потомок Бишоффов и обнаруженная мумия являются родственниками по материнской линии.

Эксперты в области генеалогии выяснили, что потомок умершей вышла замуж за Стэнли Фреда Уильямса, чья дочь стала женой Османа Уилфреда Джонсона Кемалем. Сын этой пары является отцом нынешнего главы британского МИДа.

Сам Борис Джонсон еще не прокомментировал неожиданное обнаружение родственницы.

24 января портал iz.ru сообщил, что в квартире пенсионерки в Москве обнаружили мумии двух человек, умерших не менее девяти лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава минкульта Киргизии уволен после захоронения мумии из музея
Немецкий канал снял фильм об алтайской мумии принцессы Укоки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017