Липецкие археологи обнаружили Земляной город Ивана Грозного

Земляной город эпохи Ивана Грозного обнаружили археологи липецкой компании «Черноземье» в рамках масштабных исторических исследований в центре Тулы недалеко от кремля.

Ряд сенсационных находок удалось обнаружить липецким археологам во время раскопок в центре Тулы недалеко от кремля. Стену Земляного города, приблизительно относящегося к эпохе Ивана Грозного, специалисты обнаружили 24 января, сообщает LipetskMedia.

Ранее археологи обнаружили две лавки торговых рядов около западной стены кремля. Одна из лавок торговала изразцами для печей, а вторая — кожаными изделиями. Также был обнаружен трактир, в котором сохранились бутылки из-под алкогольных напитков.

Было найдено много различных экспонатов возрастом от XVI до XX века, среди которых — украшения, монеты, посуда и игрушки. Теперь все находки станут частью коллекции Тульского областного краеведческого музея.