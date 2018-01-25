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Липецкие археологи обнаружили Земляной город Ивана Грозного

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Фото: Depositphotos
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Земляной город эпохи Ивана Грозного обнаружили археологи липецкой компании «Черноземье» в рамках масштабных исторических исследований в центре Тулы недалеко от кремля.

Ряд сенсационных находок удалось обнаружить липецким археологам во время раскопок в центре Тулы недалеко от кремля. Стену Земляного города, приблизительно относящегося к эпохе Ивана Грозного, специалисты обнаружили 24 января, сообщает LipetskMedia.

Ранее археологи обнаружили две лавки торговых рядов около западной стены кремля. Одна из лавок торговала изразцами для печей, а вторая — кожаными изделиями. Также был обнаружен трактир, в котором сохранились бутылки из-под алкогольных напитков.

Было найдено много различных экспонатов возрастом от XVI до XX века, среди которых — украшения, монеты, посуда и игрушки. Теперь все находки станут частью коллекции Тульского областного краеведческого музея.

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