Археологи нашли клад вместо захоронения под Уссурийском

Археологи, проводившие раскопки земляного кургана, предполагали найти погребальный комплекс, но обнаружили клад с украшениями неолитического периода в Загорном недалеко от центра Уссурийска.

В городском музее Уссурийска открылась выставка, посвященная обнаруженным учеными ДВО РАН старинных украшений. Изначально, отправившись исследовать курган высотой около 8 м и площадью более 3,5 тыс. кв. м, археологи предполагали найти там древний погребальный комплекс, но нашли настоящий клад.

Заведующая сектором средневековой археологии института Надежда Артемьева рассказала, что на этой территории в XII веке находились городище и поселения периода чжуржчэней. Так как курган имеет большие размеры, предполагалось, что там захоронен знатный человек того времени, сообщает ИА UssurMedia.

Раскопки осложнялись тем, что на территории кургана располагалось 100-летнее корейское кладбище. В результате переговоров с корейской стороной перезахоронить останки не получилось, и раскопки проводились между могил. По ходу раскопок удалось проследить, как развивалось кладбище, найти средневековую каменную дорогу, найти черепицу, неолитическую керамику и сосуд с благовониями.

Самой уникальной находкой ученых стали 19 сердоликовых заготовок бус, хрустальный нуклеус и ожерелье из прокаленных сердоликовых подвесок. Находки были обнаружены в осколках неолитического сосуда. Ранее подобных уникальных предметов найдено не было.