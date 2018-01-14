Уникальная византийская мозаика найдена при разминировании Акербата

Саперы сирийской армии обнаружили мозаичную картину византийской эпохи, когда завершали разминирование окрестностей города Акербат на востоке провинции Хамы.

Как рассказал агентству САНА начальник местной полиции Ашраф Таха, подразделение саперов обнаружило мозаичную плиту размером 7 на 7 м.

По его словам, сотрудники полиции обеспечивают необходимую защиту археологов, которые работают на месте находки.

Сирийская армия восстановила контроль над Акербатом в начале сентября 2017 года, разгромив остававшиеся в нем группы террористов запрещенной в РФ группировки ИГ.