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Голодец назвала приоритетной задачей повышение пенсий до 25 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Повышение суммы пенсионных выплат до 25 тыс. рублей является приоритетной задачей, стоящей перед правительством. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на площадке Инвестиционного форума в Сочи. 

«Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который мы должны достичь, — в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах это около 25 тыс. рублей. К такой пенсии в сегодняшних ценах мы должны стремиться, такой пенсии сегодня мы должны достичь», — приводит ее слова ТАСС

Как отмечает агентство, вице-премьер отметила, что достижение этой цели зависит от роста российской экономики, уровня ВВП и производительности труда. 

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