Приемный дед: Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи

Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в Минтруде. Министерство уже рекомендовало региональным властям распространять эту практику по всей стране. Проект уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей. При этом пенсионеров очень важно оградить от мошенников, а также предусмотреть варианты действий на случай, если члены новой семьи не смогут ужиться друг с другом, предупреждают эксперты.

Минтруд направил в региональные правительства информацию о лучших практиках, помогающих повысить рост качества жизни граждан старшего поколения, сообщили «Известям» в пресс-службе министерства. В сопроводительном письме чиновников на местах просят «рассмотреть указанные материалы и учесть в дальнейшей работе».

В документе, с которым ознакомились «Известия», содержится в том числе рекомендация организовывать для пожилых приемные семьи. В качестве образца приводится опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где проект работает уже с 2012 года. Взять в семью можно «дееспособного гражданина (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), имеющего место жительства в автономном округе, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности», указано в материалах Минтруда. Еще одно условие — у пожилого гражданина либо не должно быть совершеннолетних дееспособных детей, либо они по каким-то причинам (например, из-за проживания в другом регионе или собственной инвалидности) не могут за ним ухаживать.

В новой семье приемным бабушке или дедушке назначают помощника, который будет ухаживать за ним, следует из документа. Проживать они должны вместе, где именно — решается по взаимному согласию, пояснили «Известиям» в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа. Помощника определяют решением органа опеки и попечительств, и в дальнейшем он должен «осуществлять уход за пожилым гражданином, предоставлять ему социальные услуги». За это ему начисляют денежное пособие в размере 10,3 тыс. рублей в месяц, добавили в правительстве региона. К слову, стать помощниками могут и родственники — например, внуки и племянники, братья или сестры (такая ситуация сложилась в каждой пятой приемной семье в ХМАО).

За семь лет действия программы удалось создать 356 приемных семей для пожилых граждан, к 1 августа действовали 173, уточнили в правительстве региона. Там отметили, что мера помогает решить ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане: одиночество, психологический дискомфорт, ощущение ненужности и отчаяние от собственной беспомощности.

Приемлемый формат

Приемные семьи как вид социальной помощи инвалидам и людям в преклонном возрасте стали появляться в России еще в 2004 году. Сегодня в той или иной форме они есть в 43 регионах, рассказали «Известиям» в фонде «Старость в радость». Там заметили, что это всё же единичные истории — как правило, приемные семьи складываются сами по себе, и если закон в регионе есть, то они могут быть формализованы. Пособие обычно невелико (от 1 тыс. рублей). Основной мотивацией принять в семью пожилого человека чаще всего становится желание помочь (такая ситуация чаще распространена в небольших населенных пунктах, когда человека давно знают) или возможность увеличить доход семьи за счет пенсии нового члена домохозяйства. Во многих регионах даже минимальная пенсия в размере 8,8 тыс. рублей может оказаться единственным стабильным доходом в промежутках между сезонными заработками, пояснили в фонде «Старость в радость».

По сравнению с домами престарелых и стационарным уходом приемная семья — наиболее приемлемый формат для пожилого человека и более дешевый для государства. Но он очень трудоемкий и ответственный, подчеркнули специалисты фонда. Там отметили, что пока что в России нет служб поддержки таких семей. Кроме того, нельзя исключать, что взаимные симпатии новых членов семьи через несколько месяцев не сохранятся, поэтому важно заранее прописывать в договорах условия их расторжения или дословного прекращения, считают в фонде.

Будущую приемную семью стоит готовить к появлению бабушки или дедушки, как к усыновлению ребенка, полагает председатель Союза пенсионеров России Сергей Рязанский. Важно исключить и появление недобросовестных «благожелателей», которые захотят заполучить в наследство недвижимость пожилого человека, уверен он. В целом же эту практику можно считать достойной, если она применяется адресно и помогает обеспечить активную старость, полагает эксперт.

По данным Росстата, в России 37,3 млн человек старше трудоспособного возраста — это 25,4% всего населения. Согласно прогнозу ведомства, к 2036 году их доля (по высокому варианту) может вырасти до 31,1%. Согласно статистике, в прошлом году больше всего пенсионеров проживало в Тульской (30,6% населения региона), Тамбовской (30,5%) и Рязанской (30,3%) областях.