В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

Просрочки по потребкредитам среди россиян старшего поколения в три раза выше, чем у молодежи. Каждый пятый пенсионер больше месяца не выплачивал кредит, подсчитали для «Известий» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Традиционно пожилые люди считались более дисциплинированными заемщиками, а молодые — более рискованными, рассказали в крупнейших банках. Возможно, это подтолкнуло кредитные организации ослабить требования к пенсионерам и ужесточить контроль за молодежью.

По старым долгам

Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года. Люди в возрасте старше 60 лет задержали выплаты по 26% займов, а молодые люди до 25 лет — всего 8,5% . Похожее соотношение наблюдается и на рынке кредитных карт. В этом же периоде россияне старше 50 имели в два раза большую долю задолженности, чем молодые люди (15% против 7%). По итогам отчетного периода у молодежи показатель был лучшим среди возрастных групп, следует из данных бюро.

Уровень просрочки в потребительском кредитовании в целом снизился во II квартале 2019 года на 0,4 п.п. до 19,9%. В то же время задержка выплат среди пенсионеров за год выросла на 4 п.п., а просрочка молодежи, наоборот, уменьшилась на 2 п.п.

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Задолженность пенсионеров по всем потребзаймам действительно выше почти в 3,5 раза, подтвердили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По статистике POS-займов во II квартале пенсионеры просрочили 24% кредитов, а молодежь — 16%, то есть в полтора раза меньше, уточнили там . При этом на молодых людей до 25 лет приходится всего около 6% от всех кредитов наличными, а на россиян старшего поколения (старше 60 лет) — 13%.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что не подсчитывают долю просроченной задолженности по возрастам.

У кредиторов старшего возраста традиционно выше платежная дисциплина, их отличает грамотный подход к своему финансовому планированию, наличие стабильного, ни от чего не зависящего источника дохода, рассказал вице-президент Почта Банка Григорий Бабаджанян. Тем не менее им сложнее справиться с непредвиденными обстоятельствами, которые, например, связаны с резким ухудшением здоровья, добавили в банках. Уровень рискованности заемщиков старшего поколения определяется не столько возрастной группой, сколько кредитной политикой банка, отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

По ссуде молодым

Ранее «Известия» писали о резком росте объемов кредитования пенсионеров: показатель за 10 месяцев 2018 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Доля просроченной задолженности по кредитам пожилым заемщикам действительно растет вследствие кредитного бума 2018 года, рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Тогда банки начали агрессивно наращивать портфель ссуд пенсионерам, увеличивать возраст заемщика до 65 лет, предлагать старшему поколению кредиты со сниженной процентной ставкой , напомнил он. Вместе с ростом объемов займов увеличилась и просрочка по ним, пояснил Василий Заболоцкий.

Молодые люди реже испытывают проблемы со здоровьем, а в случае непредвиденных обстоятельств им проще найти дополнительный заработок. Кроме того, для них более актуально сохранить чистую кредитную историю, добавил президент НФА.

Несмотря на то что молодежь тратит кредитные средства не на предметы первой необходимости — гаджеты, отдых, развлечения, и иногда им приходится выплачивать кредит за уже разбитый телефон, банки ввели достаточные меры определения потенциально опасных кредиторов и барьеры для них, считает Василий Заболоцкий.

По его словам, за последний год кредитные организации усовершенствовали свои скоринговые модели, а Банк России ввел дополнительные коэффициенты риска по потребзаймам. Этих мер достаточно, чтобы на рынке потребзаймов не возникло «кредитного пузыря», считает президент НФА.

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Крупнейшие банки отметили, что молодых заемщиков проверяют особенно тщательно: это позволяет отсечь недостаточно обеспеченных кредиторов еще на этапе заявок. Например, в банке «Восточный» одобряют необеспеченные займы только людям старше 21 года, а в Райффайзенбанке — от 23 лет. Молодежь имеет значительно более высокий риск невозврата долга, хотя статистика говорит о низкой доле просрочки, считает директор департамента кредитных продуктов Николай Алтунин.

С учетом уже введенных ограничений в 2019 году наблюдается повышение качества кредитного портфеля по молодым заемщикам, рост портфеля в этом сегменте составил 39% , отметила зампредправления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Более высокий уровень платежной дисциплины у граждан в возрасте до 25 лет обусловлен исторически низким уровнем одобрения кредитов для данной категории заемщиков, считает эксперт агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин. Займы им предоставляются на небольшие суммы (например, на покупку телефона), которые в случае форс-мажора могут обеспечить родители, отметил он. Михаил Доронкин добавил, что молодые люди в возрасте до 25 лет часто проживают вместе с родителями, что заметно снижает затраты на повседневные нужды в их ежемесячном бюджете в сравнении с другими категориями заемщиков.