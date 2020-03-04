Прямой эфир
Сюжет:

Россиянам объяснили невозможность страхования от коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне, имеющие полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), а также полисы выезжающих за рубеж, уже застрахованы на случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, так что создание отдельного продукта для этого нецелесообразно. передают в среду, 4 марта, «РИА Новости» слова ведущих российских страховых компаний.

Коронаполис: страховые готовы финансировать лечение от 2019-nCoV
Китайская инфекция считается стандартной вирусной, поэтому входит в пакеты выезжающих за рубеж

С 11 февраля коронавирус SARS-CoV-2 вошел в список инфекционных заболеваний, опасных для окружающих. В соответствии с действующим законодательством, выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019. Те же указания касаются и коммерческих клиник. «Этот алгоритм не подразумевает возможность воспользоваться какими-то коммерческими (сервисными) службами для помощи в такой ситуации», — объяснили представители «Альфабанка» агентству.

«При подозрении на заболевание, вызванное коронавирусом, согласно действующим нормативно-правовым актам, медицинское учреждение обязано сообщить в соответствующие органы исполнительной власти, и дальнейшие действия (в том числе обследование, карантинные меры, госпитализация) осуществляются исключительно уполномоченными медицинскими учреждениями вне ДМС», — дополнил директор департамента медстрахования компании «Ингосстрах» Андрей Копыток.

Таким образом, создание отдельного страхового продукта становится нецелесообразным, так как на данный момент не было разработано средство специфической иммунной практики от коронавируса. Инфекция COVID-2019 в любом случае уже входит в уже существующие программы страхования по полисам ДМС и по полисам страхования выезжающих за рубеж

Как пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, де-юре коронавирус — это обычное заболевание, которое покрывается ДМС и ВЗР, но учитывая отсутствие формального протокола лечения и специального противовирусного препарата, большая часть государств прибегает к дополнительным мерам, таким как карантин, специальные инфекционные медучреждения, контроль со стороны госучреждений.

По этим причинам, ни одна из опрошенных агентством компаний пока не намерена разрабатывать отдельный специализированный продукта, нацеленный на коронавирус SARS-CoV-2.

4 марта власти США рассказали журналистам о своем желании рассмотреть возможность оплаты лечения от коронавирусной инфекции для незастрахованных американских граждан. Представители администрации президента США планируют возместить расходы для граждан, пострадавших от COVID-19, за счет национальной программы по борьбе со стихийными бедствиями. На данный момент центры медицинского страхования находятся в процессе переговоров со службами по оказанию медицинской помощи для населения.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

В основную группу риска заражения SARS-CoV-2 входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Кроме того, по мнению китайских ученых, болезнь реже всего поражает детей и подростков до 19 лет. Российские вирусологи полагают, что тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ обеспокоилась из-за нехватки защитных средств от коронавируса в мире
Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020