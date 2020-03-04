Прямой эфир
Сюжет:

ВОЗ обеспокоилась из-за нехватки защитных средств от коронавируса в мире

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоилась из-за возможной нехватки медицинских масок в мире. По данным организации, для борьбы с коронавирусом ежемесячно необходимо порядка 89 млн масок и 76 млн пар медицинских перчаток.

«Новости о коронавирусе не отражают реальность»
Посол Италии в России Паскуале Терраччано — об очагах болезни, долгосрочных визах и торговле с РФ

Для медицинских целей ежемесячно нужны также 1,6 млн пар защитных очков.

Дефицит этих средств может поставить под угрозу жизни людей, отмечается 3 марта в пресс-релизе ВОЗ. Специалисты организации призвали мировую промышленность увеличить производство защитных средств на 40%.

Также в ВОЗ сообщили, что за сутки в мире зарегистрировали 1922 новых случая заражения коронавирусом. Большинство из них — 1792 — выявлено в Китае.

В конце декабря в китайском Ухане зарегистрировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. Позже ученые установили, что причиной заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который в свою очередь вызвал распространение пневмонии COVID-19.

К 3 марта число заболевших в мире составило 90 870 подтвержденных случаев.

При этом ученые установили категорию людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса в США возросло до девяти человек
Gucci отменил модный показ в США из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020