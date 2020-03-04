Gucci отменил модный показ в США из-за коронавируса

Итальянский модный бренд Gucci отменил американское круизное шоу Cruise 2021 в Сан-Франциско, которое должно было состояться 18 мая, из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 марта сообщил The Hollywood Reporter.

Представители модного дома заявили журналистам о переносе показа новой коллекции одежды в качестве меры предосторожности в связи с неопределенностью, которая сохраняется из-за вспышки коронавируса. В компании также уточнили, что место и время проведения нового шоу будет названо позже.

В США количество жертв от коронавируса достигло девяти человек, по данным CNBC, всего в США зарегистрирован 91 случай заражения.

Ранее решение отложить китайский модный показ в мае из-за распространения новой инфекции принял бренд Chanel, передает радиостанция France Info. Также сообщается об отмене престижной токийской недели моды Rakuten Fashion Week (16–21 марта), модного дефиле Prada (21 мая) по аналогичной причине. Кроме того, в свою очередь были перенесены даты показов на модных неделях в Шанхае (24–30 марта) и в Сеуле (17–21 марта).

Другие бренды не анонсировали отмену своих мероприятий в разных уголках мира.

Однако, издание сообщает, что Gucci провели свое шоу на Миланской неделе моды, несмотря на участившиеся случаи развития заболеваний, вызванных коронавирусом. По состоянию на 3 марта в Италии число зараженных достигло 2502, а скончались 79 человек.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. В КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразилось более 80 тыс. человек.

Всего в мире заболели 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.