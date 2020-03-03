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Число жертв коронавируса в США возросло до девяти человек

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Фото: REUTERS/David Ryder
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В американском штате Вашингтон от нового коронавируса скончались еще три человека. Общее число жертв заболевания достигло девяти. Об этом 3 марта сообщило управление здравоохранения штата.

Отмечается, что под наблюдение с подозрением на коронавирус помещены 230 человек, подтверждено 27 случаев заражения, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что число заразившихся составляет 14 человек, пять пациентов скончались. По данным CNBC, всего в США зарегистрирован 91 случай заражения.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения режима ЧП в стране и ограничения на въезд иностранцев из-за распространения вируса.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. К настоящему моменту вирус распространился еще в 65 странах, заболели более 92 тыс. человек.

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