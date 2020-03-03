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Немецкий круизный лайнер поместили в Норвегии на карантин из-за коронавируса

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Фото: TASS/Goran Kovacic/PIXSELL
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Власти Норвегии отправили на карантин немецкий круизный лайнер Aida Aura. Причиной стало подозрение на коронавирус у двух пассажиров, пишет 3 марта Associated Press.

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В настоящее время корабль находится в порту Хёугесунн.

Отмечается, что двое пассажиров из Германии ранее контактировали с человеком, заболевшем коронавирусом. По данным агентства, всего на борту 1,2 тыс. пассажиров.

Всех присутствующих на судне осмотрел норвежский врач. Предварительно признаков коронавируса не выявлено. Анализы взяты у двух пассажиров.

Ранее лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек был помещен на карантин в порту японской Иокагамы. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Затем заболели еще 705 пассажиров и членов экипажа, пять человек скончались.

Во вторник, стало известно, что у шести человек, в том числе двоих россиян, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, выявлен коронавирус.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

По последним данным, в мире заболели 91 333 человека, скончались 3120, выздоровели 48 275 пациентов.

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