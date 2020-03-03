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В РФС оценили возможность отмены матчей из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский футбольный союз (РФС) в вопросе возможной отмены матчей из-за коронавируса будет действовать в соответствии с решениями властей относительно проведения массовых мероприятий. Об этом «РИА Новости» во вторник, 3 марта, сообщили в службе коммуникации союза.

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«Отмена массовых мероприятий — не вопрос РФС», — заявили в Российском футбольном союзе.

Как напоминает телеканал «Звезда», массовые мероприятия отменяют по всему миру. Так, в Берлине впервые за 50 лет не состоится крупнейшая туристическая выставка, в Чехии этап Кубка мира по биатлону проведут без зрителей.

В Москве также усилили меры контроля — в детских садах и школах введено ежедневное измерение температуры у детей. На входах в метро также организована выборочная бесконтактная термометрия.

Ранее 3 марта сообщалось, что московские власти не планируют отменять массовые мероприятия в связи с коронавирусом. Вместе с тем специалисты ведут наблюдение за всеми прибывающими из Китая — как китайскими туристами, так и гражданами других стран, которые отдыхали в этой стране.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового вида (COVID-2019), началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире число заразившихся инфекцией достигло 91 333 человек, погибших от нее — 3120, а вылечившихся — 48 275.

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