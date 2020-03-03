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Рошаль призвал наказывать за распространение паники вокруг коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За распространение паники, связанной с ситуацией вокруг коронавируса, надо наказывать, заявил во вторник, 3 марта, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.

«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать», — приводит его слова «РИА Новости».

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По словам медика, коронавирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает еще больше человек в мире.

«Никуда не бегите, ничем не запасайтесь, живите спокойно», — посоветовал Рошаль.

Днем ранее сообщалось, что в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Специалисты компании Group-IB по предотвращению кибератак призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

Кроме того, в некоторых регионах России распространялись слухи о том, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей», «официальные источники сообщают о сотнях погибших». Более того, фейки о коронавирусе распространяются не только в России, но и по всему миру. В частности, более 40 СМИ сообщили ложную информацию о том, что папа римский заразился коронавирусом.

3 марта Роспотребнадзор сообщал, что всего в России зафиксировали шесть случаев коронавируса: заболели четверо россиян и два китайца. Граждане КНР вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, который приехал из Италии. Соотечественники лечатся и находятся под присмотром врачей.

Отмечается, что всего у 1236 прибывших из Китая выявлены различные респираторные заболевания. На данный момент выписано 859 человек.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового вида COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире число заразившихся инфекцией достигло 91 333 человек, погибших от нее — 3120, а вылечившихся — 48 275.

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