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В Ватикане опровергли сообщения о короновирусе у помощников Папы римского

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Сообщения о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы римского Франциска не соответствуют действительности. Об этом 29 февраля сообщили в службе печати Ватикана.

Ранее в этот же день портал MCM News сообщил, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам Франциск переведен в карантин.

«Очень большой фейк», — передает ТАСС.

В субботу стало известно, что Папа римский Франциск отменил все официальные аудиенции из-за болезни. По словам главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, несмотря на это, 83-летний понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.

Ранее о сообщалось более чем 1000 выявленных случаях заражения COVID-19 на территории Италии.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и за границы Китая. По данным на 29 февраля на территории страны от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписано около 39. Вне Китая число зараженных достигает 4691 человека в 51 стране.

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