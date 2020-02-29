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ВОЗ зафиксировала за сутки более 1 тыс. новых случаях коронавируса вне Китая

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Фото: Global Look Press/TPG/Keystone Press Agency
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Свыше 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая зафиксировала за последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, было выявлено 1027 новых заболевших, таким образом общее число зараженных вне КНР достигло 4691 человека в 51 стране. Количество умерших выросло до 67, сообщает «РИА Новости».

В предыдущем коммюнике ВОЗ говорилось о 3664 зараженных в 46 странах и 57 летальных случаях.

Ранее в пятницу ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого».

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

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