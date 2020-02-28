В Гонконге зафиксирован первый случай заражения собаки коронавирусом

В Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у домашнего пса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает The New York Post.

Хозяин пса, зараженный коронавирусом, находится на карантине в собственной квартире. При заборе анализов мазок был взят и у питомца, который никаких признаков заражения не проявлял. Однако анализ выявил «слабый положительный результат» наличия инфекции в организме животного.

Собаку поместили на карантин в специальном помещении для содержания животных в порту Гонконга. По словам экспертов, на данный момент неизвестно, может ли вирус передаваться от людей к животным. Положительный результат анализа предварительно объясняют тем, что питомец мог вдыхать вирус, находящийся в квартире.

В настоящее время в Гонконге подтверждено 93 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Число заразившихся COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки на 654 и достигло 4184 человек по данным на утро пятницы, 28 февраля.

По данным газеты South China Morning Post, число жертв коронавируса за пределами материкового Китая выросло за сутки с 57 до 70 человек. В том числе 26 человек умерли в Иране, 17 — в Италии, 13 — в Южной Корее, восемь — на территории Японии (из них четверо — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два — в Гонконге, два — во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.