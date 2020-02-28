Число жертв коронавируса за пределами материкового Китая достигло 70 человек

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки на 654 и достигло 4184 человека по данным на утро пятницы, 28 февраля.

По данным газеты South China Morning Post, число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек.

В том числе 26 человек умерли в Иране, 17 — в Италии, 13 — в Южной Корее, восемь — на территории Японии (из них четверо — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два — в Гонконге, два — во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 1766 — выявлено в Южной Корее, на территории Японии — 891, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. В Италии насчитывается 650 больных, Иране — 245, передает «Интерфакс».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на утро пятницы число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788 человек, подтвержденных случаев заражения — 78 824 человека, более 36 тыс. выписаны из больниц.