Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2788 человек

Число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788 человек, подтвержденных случаев заражения — 78 824 человека, более 36 тыс. выписаны из больниц. Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению.

Отмечается, что на данный момент почти 40 тыс. человек болеют, из них 7952 человека находятся в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки по всей стране были выявлены 327 новых случаев заражения, 44 человека умерли, и зарегистрировано 452 новых случая, пишет «РИА Новости».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах.

Ранее в четверг сообщалось, что число жертв нового коронавируса COVID-19 в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650.

В этот же день руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус позитивно оценил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с COVID-2019. По его словам, за последние две недели Россия, Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка не сообщили ни об одном новом случае заболевания.