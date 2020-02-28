Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп. Об этом «Известиям» рассказал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

«Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронических больных и тех, у кого ослаблен иммунитет», — отметил специалист.

При этом подобные заявления уже делали китайские ученые. Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь сообщил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции.

У нового штамма другой набор характеристик, они дают ему возможность существовать долгий период, по аналогии с вирусом гриппа. Сдержать распространение патогена врачи не могут из-за длительного инкубационного периода — до 27 дней.

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COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп