ВОЗ позитивно оценила агрессивный подход России к коронавирусу

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус позитивно оценил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

По его словам, за последние две недели Россия, Бельги, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка не сообщили ни об одном новом случае заболевания. Гебрейесус отметил, что все эти страны разные, но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают.

Также глава ВОЗ отметил, что появление в стране первых больных является вызовом, на который необходимо отвечать немедленно. Однако это не дает никакой гарантии, что коронавирус в этих странах не появится.

«Нужен комплексный подход. Каждая страна должна быть готова к тому, что в ней появится первый заболевший. Никто от этого не застрахован», — добавил Гебрейесус.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Ираном с 28 февраля. Решение принято на фоне распространения в исламской республике коронавируса COVID-2019.

26 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.