Россия ограничит авиасообщение с Ираном с 28 февраля

Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном. Выполнять рейсы смогут только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air, заявили в четверг, 27 февраля, в Минтрансе РФ.

«Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево», — цитирует ведомство «Интерфакс».

Решение принято на фоне распространения в Исламской Республике коронавируса нового типа COVID-2019.

Накануне стало известно, что Россия с 28 февраля приостановит выдачу виз гражданам Ирана, исключения составят деловые и гуманитарные поездки.

В посольстве РФ в исламской республике подтвердили «РИА Новости» приостановку выдачи иранцам некоторых категорий виз. В дипмиссии также добавили, что информации о заражении россиян коронавирусом не поступало. На данный момент в ИРИ зафиксировано 245 случаев инфицирования, 26 из которых имели летальный исход.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии, Иране и Южной Корее. Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в эти страны, а МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки туда. Кроме того, Россия с 1 марта будут введены ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.