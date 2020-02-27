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Япония закроет школы для предотвращения распространения коронавируса

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Все школы в Японии со 2 марта будут закрыты до весенних каникул, чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса COVID-2019 в стране, цитирует премьер-министра Японии Синдзо Абэ в четверг, 27 февраля, Kyodo News.

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На заседании правительственной целевой группы по борьбе с новой формой коронавируса Абэ поручил правительству «подготовить необходимые указы, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции и минимизировать ее воздействие на жизнь граждан, а также на экономику». При этом детские сады продолжат свою работу.

Каникулы в Японии длятся с 26 марта по 6 апреля.

26 февраля сообщалось о предположительном закрытии всех школ в японской префектуре Хоккайдо из-за угрозы распространения коронавируса.

По состоянию на 25 февраля в Японии было зарегистрировано 862 случая заражения, большая часть которых — пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек. На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии (более 470 случаев заражения), Иране (141 случай заражения) и Южной Корее (1595 случаев заражения).

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