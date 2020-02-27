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Трамп дал советы по профилактике коронавируса

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп посоветовал мыть руки и не хвататься за все подряд, чтобы не заразиться новым коронавирусом COVID-2019. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме.

«Как вы, наверное, слышали, я в любом случае часто это делаю, но вам следует мыть руки, следить за чистотой. Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости. То есть есть определенные вещи, которые надо соблюдать при простуде», — заявил президент.

Кроме того, Трамп рассказал, как неделю назад к нему подошел знакомый, с которым они давно не виделись, обнял его и поцеловал. На вопрос президента о том, в порядке ли этот человек, его друг ответил, что у него «жуткая температура и жуткая простуда».

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Президент отметил, что после произошедшего извинился и пошел мыть руки. Отмечается, что всю эту историю президент изобразил в лицах под смех собравшихся в зале, пишет «РИА Новости».

Ранее 26 февраля Трамп рассказал, что США намерены выделить на борьбу с распространением нового коронавируса COVID-2019 столько дополнительных средств, сколько будет необходимо.

В тот же день бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, планирующий стать кандидатом в президенты США, во время дебатов демократов в Чарлстоне (Южная Каролина) заявил, что Штаты в настоящее время не располагают достаточными ресурсами для предотвращения распространения коронавируса. Бизнесмен обвинил в этом президента Трампа.

В понедельник, 24 февраля, администрация Дональда Трампа запросила у конгресса дополнительно $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом. Около $1,5 млрд пойдут на противостояние эпидемии, более $1 млрд планируется выделить на разработку вакцины.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро складывается ситуация в Италии, Южной Корее и Иране.

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