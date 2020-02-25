Число погибших от коронавируса в Италии возросло до 10

Число жертв нового коронавируса возросло в Италии до 10. Об этом во вторник вечером, 25 февраля, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как сообщает телеканал RAI, во время пресс-конференции он отметил, что в Ломбардии зафиксировано за сутки 28 новых случаев. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом итальянцев составило 300 человек.

В настоящее время новый коронавирус отмечен в семи регионах Италии. Ранее во вторник сообщалось, что в Италии из-за нового вируса погибли семь человек.

В этот же день посольство России в Италии посоветовало россиянам отказаться от посещения северных регионов страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Также стало известно о множественных отказах граждан России от поездок в Италию.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2705 пациентов, число выздоровевших — 27 681.