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Число жертв коронавируса в Италии достигло семи

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Фото: Global Look Press/Salvatore Laporta
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В Италии погибли семь человек из-за коронавируса COVID-19, всего количество зараженных составляет 283. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает телеканал TG24.

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По его данным, наибольшее количество заражений приходится на области Ломбардия (172) и Венето (33).

Днем ранее сообщалось, что общее число зараженных COVID-19 достигло 229 человек. Были зафиксированы шесть смертельных случаев, которые произошли в областях Ломбардия и Венето. Все скончавшиеся пациенты — люди пожилого возраста, сообщает Rai News.

В шести северных регионах Италии принято решение как минимум на неделю закрыть школы и университеты. В Ломбардии и Венето с понедельника действует запрет на проведение всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные.

Происходящее в Италии внесло корректировки и в планы российского пианиста Дениса Мацуева. На свой странице в Facebook он сообщил о переносе из-за эпидемии концертов в Болонье и Риме.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2 701, число заболевших — более 80 тыс., число выздоровевших — 27 681.

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