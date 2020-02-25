Уханьский евротур: новый коронавирус идёт на ЕС со стороны Италии

Распространение нового коронавируса за пределами Китая стремительно набирает обороты. Европа оказалась под угрозой эпидемии, однако ВОЗ не исключает и возможность пандемии. Пока рекорды среди стран ЕС по числу зараженных бьет Италия — там уже 203 случая, из которых четыре — смертельных. Для России большую опасность может составить миграция из Таджикистана и Узбекистана — инфекция, по мнению ученых, может попасть к нам именно оттуда. В Госдуме считают, что сейчас целесообразно ввести проверку на COVID-19 пассажиров всех прибывающих в Россию самолетов.

Заразный период

В воскресенье, 23 февраля, число людей, заразившихся коронавирусом за пределами Китая, достигло 1769, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). На следующий день счетчик газеты South China Morning Post показывал, что в мире зафиксировано 79439 случаев заболевания COVID-19, из них 77150 — в материковой части КНР, 838 — в Японии, 833 — в Южной Корее.

— На данный момент мы не являемся свидетелями неконтролируемого глобального распространения этого вируса и крупномасштабных смертей, — заявил 23 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вместе с этим он признал, что всё большее число случаев коронавируса выявляется за пределами Китая.

— Использование слова «пандемия» не соответствует действительности, — добавил глава ВОЗ. — Но мы должны сосредоточиться на сдерживании эпидемии, готовясь к потенциальной пандемии.

По последним доступным данным, инфекция унесла уже 2625 жизней, и подавляющее большинство из них — в Китае (2592).

— Средний возраст заболевших — 47 лет, в 80% случаев коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, 15% — в тяжелой, 4% — в особо тяжелой, около 1% — бессимптомно, — отметили в посольстве России в КНР.

При этом в Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения COVID-19. South China Morning Post сообщила, что местные власти ввели дополнительный 14-дневный карантин для всех уже выздоровевших пациентов. Вновь актуален вопрос и длительности инкубационного периода коронавируса — власти провинции Хубэй утверждают, что у одного из пациентов симптомы появились лишь на 27-й день после контакта с носителем, передает агентство Reuters.

— Инкубационный период более 14 дней для вирусных инфекций встречается не так уж и редко: это справедливо для таких вирусов, как ВИЧ, гепатит C, гепатит B. А вирус бешенства, который передается через укусы больных собак, вообще может проявить себя почти через год — такие случаи описаны, — рассказал «Известиям» профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

Он также предположил, что длительный инкубационный период COVID-19 может быть связан с исходно малой дозой, полученной человеком, а проявившийся у него в конце концов вирус может оказаться ослабленным. Но ученый подчеркнул, что подобные предположения должны быть экспериментально доказаны.

— Если такой длительный инкубационный период выявлен, то на это есть методы проверки наличия в организме оставшегося вируса, и перед выпиской из карантина стоит повторить ПЦР-тест, чтобы быть уверенными в том, что человек носителем не является, — добавил он.

Опасное соседство

Опасная тенденция сложилась в Италии, где за выходные произошел резкий скачок распространения COVID-19. В стране, по данным местных СМИ, сейчас 212 подтвержденных случаев заражения, три человека скончались (по данным South China Morning Post, заболевших в этой стране 152, а умерших — шесть). Это самый высокий показатель в Европе. В ряде регионов введены жесткие карантинные меры.

Об эпидемии в Европе говорить рано, но риск ее ощутимо возрос, считают эксперты.

— Идет стабильный рост числа заболевших за пределами Китая, в среднем на 10–15% в день, — рассказал «Известиям» Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского Университета.

Пока сложно судить о зависимости скорости распространения коронавируса от климата — такой статистики никто не публиковал, отметил он. Кроме того, у есть данные не из всех стран — о ситуации в развивающихся государствах остается только догадываться, так что о поведении вируса, например, в жару практически ничего не известно.

Врач считает, что жителей России больше всего должна беспокоить ситуация в Таджикистане и Узбекистане. Эффективность системы надзора в этих странах и надежность информации из них невысоки, а масштаб миграции огромен.

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, на 13 февраля на карантине по подозрению на новый коронавирус находятся 967 человек, прибывших из КНР. В Узбекистане карантины уже закончились, и местный минздрав утверждает, что инфицированных в стране нет.

Первый случай заражения COVID-19 подтвердили вчера и власти Ирака. В тот же день Афганистан и Турция заявили, что закрывают границы с Ираном, где может насчитываться порядка 60 инфицированных. Причем Афганистану это уже не помогло — там 24 февраля выявили первого зараженного. Чуть менее категоричной оказалась Армения — она на две недели перекроет въезд из Ирана для всех, кроме водителей грузового транспорта.

В связи с оборотами, которые набирает в мире распространение COVID-19, член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина считает целесообразным проверять пассажиров, прибывающих в Россию не только из Китая, но и из других стран. Об этом она заявила в беседе с «Известиями».