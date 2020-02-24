Мацуев отменил концерты в Италии из-за коронавируса

Российский пианист Денис Мацуев перенес на неопределенный срок свои выступления в итальянских городах Болонья и Рим. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook в понедельник, 24 февраля.

Мацуев подчеркнул, что концерты не отменились, а перенеслись на неизвестное пока время.

«Всем заболевшим желаю скорейшего выздоровления, здоровым — не заболеть, ученым — поскорее придумать лекарство. В качестве самого действенного средства повышения иммунитета и настроения слушайте классическую музыку!» — добавил пианист.

Ранее 24 февраля пятый человек скончался от коронавируса в Италии. Всего в стране новой болезнью заразились 219 человек.

23 февраля Венеции закрыли для туристов собор Сан-Марко, а также досрочно завершили городской карнавал из-за опасения распространения коронавируса. Помимо этого театр Ла Скала в Милане отменил все свои постановки из соображений безопасности.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, болезнь распространилась и в других странах. В по состоянию на 24 февраля погибли от инфекции 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.