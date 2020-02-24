ЕС направит €230 млн на борьбу с коронавирусом

Евросоюз выделит €230 млн на предотвращение распространения коронавируса COVID-19, об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном в понедельник, 24 февраля.

«Поскольку количество случаев заражения продолжает расти, общественное здравоохранение является первоочередным приоритетом», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

Она отметила, что международному сообществу следует работать сообща, а Европа должна играть ведущую роль в этом сотрудничестве.

«Наш пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и будет направлен на финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались в стороне», — подчеркнул член Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич, добавив, что цель ЕК — сдержать вспышку коронавируса и не допустить его глобального распространения.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в Китае достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая.В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.