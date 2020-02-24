Южная Корея повысила эпидемугрозу до «красного» уровня из-за COVID-19

Южная Корея в воскресенье, 23 февраля, повысила эпидемиологическую угрозу до наивысшего «красного» уровня на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

О повышении эпидемиологической угрозы до высочайшего уровня заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который провел чрезвычайное правительственное заседание, посвященное борьбе с распространением вируса.

Цель данной меры — усиление борьбы с распространением в стране коронавируса COVID-19.

Власти Южной Кореи объявили наивысший уровень эпидемиологической угрозы впервые с 2009 года, когда была зафиксирована вспышка свиного гриппа А/H1N1.

23 февраля сообщалось, что за сутки количество зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в Южной Корее увеличилось на 123 и достигло 556. Жертвами пневмонии, вызванной коронавирусом, стали четверо граждан страны. Полностью выздоровели и выписаны из местных больниц 18 человек.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.