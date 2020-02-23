Число заболевших коронавирусом в Южной Корее выросло за сутки на треть

В Республике Корея за последние сутки количество зараженных новым типом коронавируса COVID-19 увеличилось на 123 и достигло 556. Об этом 23 февраля сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Заражение 75 новых пациентов связано с церковью религиозного движения «Синчхончжи» в Тэгу, которую посетил один из инфицированных, пишет Korea Times. После этого более 9 тыс. ее членов были помещены под карантин.

В общей сложности жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Южной Корее стали четверо жителей. Полностью выздоровели и выписаны из местных больниц 18 человек.

По состоянию на 22 февраля число заболевших COVID-19 за пределами материкового Китая достигло 1402 человек. Самая массовая вспышка зафиксирована в Японии — 745 случаев инфицирования, 634 из которых были выявлены у пассажиров лайнера Diamond Princess.