Прямой эфир
Сюжет:

Число заболевших коронавирусом в Южной Корее выросло за сутки на треть

0
Фото: ТАСС/Станислав Варивода
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Корея за последние сутки количество зараженных новым типом коронавируса COVID-19 увеличилось на 123 и достигло 556. Об этом 23 февраля сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Заражение 75 новых пациентов связано с церковью религиозного движения «Синчхончжи» в Тэгу, которую посетил один из инфицированных, пишет Korea Times. После этого более 9 тыс. ее членов были помещены под карантин.

В общей сложности жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Южной Корее стали четверо жителей. Полностью выздоровели и выписаны из местных больниц 18 человек.

По состоянию на 22 февраля число заболевших COVID-19 за пределами материкового Китая достигло 1402 человек. Самая массовая вспышка зафиксирована в Японии — 745 случаев инфицирования, 634 из которых были выявлены у пассажиров лайнера Diamond Princess.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 2346
Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 79

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020