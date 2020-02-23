Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 2346

Число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в китайской провинции Хубэй выросло до 2346, число заболевших превысило 64 тыс., сообщает в воскресенье, 23 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Так, за сутки выявлено 630 новых случаев инфицирования, а жертвами вируса стали 96 человек. За всё время вылечились от заболевания почти 15,3 тыс. жителей.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

22 февраля ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук исключили вариант того, что рынок в Ухане стал источником заражения. По мнению специалистов, инфекция начала распространяться еще в ноябре от некого «нулевого пациента».

Также китайские медики определили, что инкубационный период коронавируса может продолжаться более двух недель с момента заражения.