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Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения США в причастности России к распространению фейков про коронавирус COVID-2019.

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«[Это] намеренный вброс», — заявила она 22 февраля ТАСС.

Ранее в этот день Госдеп обвинил Россию в распространении с тысяч аккаунтов в социальных сетях недостоверной информации о коронавирусе, в частности, о том, что инфекция является разработкой ЦРУ.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 21 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2247 человек, подтвержденных случаев заражения — более 76 тыс.

20 февраля на Украине прошли митинги против размещения в санатории в Новых Санжарах (Полтавская область) эвакуированных из Китая, которые переросли в столкновения с полицией. По словам украинского президента Владимира Зеленского, некие «вирусологи в спортивных костюмах» сознательно сеяли среди украинцев панику, а потом «подстрекали к этой дикости».

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